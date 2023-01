A fellelhető újságcikkek szerint dr. Prakatur (egyes ritka esetekben írták Prukatornak is!) Tamás jogász aktív közéleti, politikai szerepet töltött be Mohácson. Ország­gyűlési képviselőként a Parlamentben is képviselte körzete érdekeit. Többször is szóba jött 1920 után, hogy milyen nagy szüksége lenne a településnek egy hídra. De már az előtt jóval, 1916-ban, a helyi költségvetési vitában, a dunai gőzkomp kezelőinek bére, más költségvetési ügyek kapcsán szintén hallatta a hangját. Nem mindig tudta érvényesíteni az akaratát, de nehezen törődött bele a sorsába. Amikor az egyetemi végzettségű városatya már nem volt néppárti országgyűlési képviselő, a tervéről azért még nem tett le. Hiszen, például az 1926. április 21-én megjelent Dunántúl című napilap is írt róla, meg persze más mohácsi küldöttekről. Ők, harmincan felkerekedtek, hogy meglátogassák Albert főherceget. (Az mondjuk a rövid írásból nem derült ki, hol jött létre a találkozó.)