Új szintre emeli az adományozást is

A szeretetszolgálat regionális vezetője, Jónás Gergely a mostani adományozás kapcsán fontosnak tartotta kiemelni, hogy miközben rengeteg olyan rossz állapotú adomány is érkezik hozzájuk, amelyeket tulajdonosai valójában kidobásra szántak, a Palatinustól egyáltalán nem ilyeneket kaptak. Előbbieket sokszor már ők, illetve ellátottjaik sem tudják semmire sem használni. A Hotelker Kft. felajánlása ugyanakkor kitűnő példája az ideális, átgondolt, valóban segítő szándéknak. Ez pedig jelentősen megkönnyíti az ő munkájukat is, emellett nagyon sokat javíthat gondozottjaik életkörülményein. Nagy segítséget nyújt tovább abban is, hogy e szemlélet térhódításával új szintre emelkedhessen az adományozói kultúránk is.