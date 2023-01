„A vasasi városrészben végre felszámolták az illegális hulladéklerakót tavaly. Cserkútról is elszállították a rengeteg illegálisan tárolt gumit. Most a város déli határát szemelték ki ismeretlenek úgy látszik arra, hogy újabb szeméttelepet létesítsenek" - írta olvasónk, aki arról is beszámolt, hogy szerinte az utóbbi egy-két esztendőben kezdtek el szaporodni a pogányi repülőtérrel szemben az autóroncsok a fűben, s mára százszámra állnak a kiselejtezett gépkocsik ugyanott. Azt is megjegyezte, hogy „jól mutat az illegális roncstelep a város határában, és az ideérkező legalább látja, hogy hova jött".

Úgy fogalmazott, hogy szerinte a pécsi „városvezetés gyakorlatilag nem csinál semmit, a városüzemeltető Biokomnál pedig csak arra figyelnek, hogy meglegyenek a sokmilliós prémiumok".