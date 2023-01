- Ők azok, akikről már mindenki lemondott, nem kellenek senkinek - ismerteti néhány lakóját Bíró Béláné Katalin, a Sérülten Az Önálló Életért (Értelmi Fogyatékosokért) Alapítvány intézményének vezetője.

Az akkor még virágzó Mecsekszabolcson az alapító, Uher Istvánné Marika édesapjának szőlőjéből kapott a szervezet 1800 négyzetméternyi területet. Ezen áll a mai napig a lakóház, ami tizenkét szellemileg sérült felnőttnek ad otthont. Nem gyerekeknek, mert ezek a felnőttek épp oly tehetetlenek tudnak lenni a hétköznapokban mint a gyerekek, csak sokukról már nincs ki gondoskodjon. -Van olyan lakó, akire bár nem tud állandó felügyletet biztosítani a családja, gyakran látogatják, az ünnepekre is hazautazhatott. Van olyan is - sajnos többen is- akinek senkije sincs, csak mi. Hiába felnőttek, nem tudnak hétköznapi munkát ellátni, vagy teljeskörűen gondoskodni magukról. Az alapítvány célja, hogy nekik egy otthont, és a lehető legteljesebb életet biztosítsa. Sajnos csak ennyi emberen tudunk segíteni, pedig lenne még igénye rá sokaknak. A szellemileg sérült emberek diagnosztizálása, sőt ennek a betegségnek a mérése még nagyon gyerekcipőben jár. A mi lakóink ráadásul halmozottan sérültek. Tehát a szellemi fogyatékosságra még rájön az is, hogy súlyosan látássérült, hallássérült, vagy mozgássérült - folytatja Bíró. Ilyen esetekben egy egyszerű vizsgálat is nem várt nehézségekbe ütközhet. Például hiába felnőtt ember, nem tudja elmondani a panaszait az orvosnak. Az sem biztos, hogy készséges a vizsgálat során.

A szülőket is és rengeteg orvos ismeri már személyesen ezt a furcsán nagy családot, ők segítenek megoldani az egyszerűnek tűnő, ám igenis nehéz hétköznapokat. Legyen szó speciális szemüveg beszerzéséről, vagy a házat figyelő kamerák felszereléséről. Sajnos az is előfordul, hogy kevés az a maroknyi lelkes segítő, mert többmilliós tételre lenne szükségük. Jelenleg egy vegyestüzelésű kazánra. Karácsony után már sokaknak letudva a jótékonykodás, a következő szeretetünnep lesz az, amikor beteg gyerekekre, vagy fázó kisállatokra gondolnak. - Nem adjuk fel, mindig van valahogy, minden nap jön valami megoldandó probléma, hol kisebb, hol nagyobb - zárja sorait Bíró Béláné a bentlakók pótmamája.

Sérülten az Önálló Életért (Értelmi fogyatékosokért) Alapítvány:

Számlaszám: 10701214 - 46 66 7500 -51100005