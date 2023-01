Vádlotti képviselő is lehet

Hosszú vajúdás után végül a Mandulás kemping és Bőrklinika botrányos értékesítése, csereügylete is megtörtént, amivel lapunkban már többször foglalkoztunk, és nem kizárt, hogy idén a nyomozóhatóságok ezt az ügyet is részletesebben megvizsgálják. Éppen ezért mondhatta Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető Bodnár Imre MSZP-s képviselőjelöltséggel is próbálkozó ügyvéd újabb több milliós baloldali városházi megbízása kapcsán, hogy akár vádlotti képviselő, azaz a baloldaliak védőügyvédje lehet belőle.