Az első sztriptízt is itt láthatta a közönség

A szálloda nyitása óta rendezett, méltán híres bálok egyik előfeltétele a megfelelően táncolni tudó közönség volt. Ennek megfelelően már a Pannóniában működött tánciskola is. A hagyomány még bőven tartott a hatvanas-hetvenes években is. Megfordult itt az összes számottevő pécsi zenekar, de abban az időben azonban egyéb produkciók is borzolták a kedélyeket. Akkoriban Magyarországon először itt tartották az első sztriptízműsorokat – meséli Danka András, megjegyezve, hogy a táncoslányok igen népszerűek voltak, nemcsak a vendégek, de a személyzet körében is. Ez volt az a pillanat, amikor feltűnt asztalunknál Ragoncsa Ferenc, a pécsi vendéglátás legendás alakja, a Palatinus Étterem vezetője. Ő személyes emlékeit is megosztotta a sikamlós műsorral kapcsolatban: – Abban az időben gyakornokként dolgoztam a Nádorban, onnan szöktünk át esténként, éjszakánként, hogy megnézzük a tízkor kezdő lányokat. Ifjúként igen nagy élmény volt – mesélte sokat sejtető mosollyal.

A szálloda 1988-as felújítása után pedig újra közkedvelt báli helyszínné vált a Palatinus. Akkoriban egy farsangi szezonban tizenöt nagy létszámú, jó hangulatú eseménynek adott otthont a szálló – emlékezett vissza Ragoncsa Ferenc. A legnívósabb esemény a jogászbál volt, de szinte minden szakma képviselőinek tartottak zenés összejöveteleket a Palatinusban. Ugyancsak nagyon kedvelték a pécsiek a Gösser Söröző és Bowling Bár éjszakába nyúló mulatságait.

A szállodát 1988-ban újították fel jelentős beruházás keretében

Álnéven foglalt szállást a Monty Python tagja

Ezek a bálok jobbára a helyi közélet szereplőit mozgatták meg, de természetesen a fő profilt egy hotel esetében mégiscsak a szállóvendégek jelentették, akik közül sokan nemcsak az országot, de a világot is meghódították a maguk műfajában.

Egyikük John Cleese, a Monty Python oszlopos tagja volt, aki álnéven foglalt szobát, de már saját nevén jelentkezett be, és érkezését követően futótűzként terjedt jövetelének híre. A világhírű komikus még a kilencvenes években a délszláv háború miatt a térségben állomásozó NATO-katonák szórakoztatására adott műsort.

Mindezzel azonban nem merül ki a világsztárok sora. Itt szállt meg Al Di Meola, a jelenlegi spanyol király még Fülöp hercegként volt a Palatinus vendége Letícia királynéval. Tiszteletükre sárga-vörös spanyol nemzeti színekbe öltöztették a Király utcai szállodát. Letícia – elevenítette fel Babos Tímea, a szálloda értékesítése vezetője – tudtán kívül „futtatta meg” a személyzetet, mert éppen olyan gyógy­teát kért, amelyet nem tartott a Palatinus, és gyorsan kellett intézkedni.