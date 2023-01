Köszöntőjében a történelmi miliőre is utalva, hiszen a klinikának helyet adó Irgalmas rendi épületben 1796 óta gyógyítanak és ápolnak betegeket, fénykorában 400 ágyon is kórtermeiben. Az 1997-ben alapított Uro-Clin a legmodernebb szellemben viszi tovább a rend hagyományait: az országban elsőként alkalmazott modern vesekőzúzó eljárást, újítóként vetette latba a betegekért a lézertechnikát, és hozzájuk köthető az ezredforduló új vívmányának, a prosztatabetegségek alternatív hőkezelésének hazai bevezetése is.

A 29 fős orvosi és ugyanekkora szakmai segítőcsapat évente több ezer beteg gyógyításával szolgálja a régió urológiai járóbeteg-szakellátását és élenjáró ellátó az egynapos urológiai sebészetben is.

Fotós: Laufer László

A százmillió forintos fejlesztés nyomán most átadott új magánklinika-részleg egyágyas, magasan felszerelt kórtermeiben szinte kórházi luxuskörülményeket kínál, miközben az országban is ritkaságszámba menő orvostechnológiai eszközt vet be a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH) kezelésére.