Jancsik Árpád volt a legutóbbi podcastvendégünk, aki többek között Konkoly Zsófia és Iván Bence úszóedzője. Eseménydús évet tudhat maga mögött a sokat látott szakember, ugyanis amellett, hogy versenyzőivel futószalagon szállították a szebbnél szebb eredményeket, még a Málnai István-díjat is megkapta a parasportban végzett kiemelkedő munkájáért.

Vallott többek között arról, hogy a nagyobb versenyek után kissé ürességet éreztek. A szoros napi menetrendnek egyik napról a másikra hirtelen vége lett, amit ugyan rövid ideig élvezték, de idő előtt visszataláltak az uszodába.

Mint kiderült, családjának nagyon sokat köszönhet, ugyanis nélkülük még csak nem is talált volna erre a szakmára, hiszen munka mellett kezdte el mindezt. A nyolcórás munka mellett a reggeli edzésen is jelen volt, de volt, hogy mikor végzett, az uszodában találta magát, és estig az úszással foglalkozott. Ott válaszút elé került, de párja támogatásának köszönhetően belevágott az ismeretlenbe.

Szót ejtettünk Iván Bence kalandjáról is, aki a Dancing with the Stars harmadik évadában szerepelt.

– Mindenképpen nézni kellett, hiszen figyeltem mikor esik ki, hogy tudjon jönni edzésre. Viccet félretéve, természetesen rászavaztam. Láttam a produkcióit, egy teljesen más fiút láttam, de persze reggel hatkor egy 26 fokos medencében úszni nem ugyanolyan, mint táncolni

– mesélte Jancsik Árpád, aki nagyon büszke volt versenyzőjére.

Természetesen beszélgettünk Konkoly Zsófiával való kapcsolatáról is, ami egy igazi hullámvasút volt, de kötődésük mára irigylésre méltó. Továbbá kíváncsiak voltunk arra, hogy a közösségi média miképp hat az úszókra, hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni az uszodán belül, valamint a feltörekvő tehetségek is szóba kerültek. Egy dolog biztos: erről a hármasról az idei évben is sokat fogunk hallani.