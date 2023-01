Ruzsa Csaba alpolgármester erre úgy reagált, hogy „érti, hogy felébredt” és javasolni kell valamit, de heti ellenőrzés van a temetőkben, várja, hogy mégis hol van az az óriási elégedetlenség. Egyben azt közölte Csizmadiával, hogy „ne csak interneten ismerkedjen” a temetőkkel.

A fideszes frakcióvezető azonban a személyeskedő támadásra azt monda, hogy szerettei nyugszanak ott. A baloldal csupán tagadni akarja azt a tényt, amit a pécsiek is látnak. Megjegyezte, hogyha valóban hetente kap ilyen jelentéseket az alpolgármester, akkor nem képes kezelni az abban foglaltakat. Kitért arra is, hogy tavaly temették el Debreczeni Lászlót, '56-os pécsi hőst, de olyan körülmények között, térdig érő gazban, hogy ő szégyellte magát a Biokom helyett. A javaslata pedig csupán jóindulatú, jobbító szándékú volt.

Péterffy Attila pécsi polgármester azt állította, hogy amióta ők vezetik a várost, javultak a köztemetői állapotok, majd megkérte a Biokom ügyvezetőjét, Meixner Barnát, hogy mutassa be a munkájukat. Ő közölte, hogy Rauch János programot indítottak, több fejlesztésre is sor került, például a csapadékvíz elvezetési problémákat megoldották, a belső úthálózat egyes részeit rendbe tették, lépcsősort és a Mindenki Keresztjét is megújították. Új elektromos díszkocsit vettek, lelkipásztori szolgálat is indult a Pécsi Egyházmegyével együttműködésben, elkészült egy exkluzív urnafal is, de még több fejlesztést terveznek, például kerítést újítanak meg, úthálózatot javítanak, és további exkluzív sírhelyeket alakítanak ki.