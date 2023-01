A tavalyi évben tartotta egyébként Siklós a várossá válásának 45. évfordulóját, melyhez több ízben a vár programjai is kapcsolódtak. Az idei rendezvények is körvonalazódnak már, melyről néhány részletet már elárult a várkapitány. Nagy hangsúlyt kap például idén a Tenkes kapitánya-kultusz, hiszen 60 éve annak, hogy itt forgatták a Magyar Televízió első és egyben egyik legsikeresebb sorozatát.

– Április 29-én egy olyan időszaki kiállítás nyílik, amely a Tenkes kapitányának állít emléket. Bár a színészek közül már sokan nem élnek, de hozzátartozókkal, vagy olyan emberekkel, akik részt vettek a produkcióban, pódiumbeszélgetéseket szeretnénk tartani – mondta a várkapitány, akinek egyébként régi terve az is, hogy a jelenlegi sorozathoz kapcsolódó kiállítást bővítse, ezért pályázik újabb forrásokért. Emellett a jubileumi évforduló kapcsán nyáron vetítéseket is terveznek.

Március 18-án egy új állandó kiállítás is nyílik a mostani vártörténeti kiállítás helyén (amely a földszintre költözik). Az egykori ismert siklósi orvos, dr. Horváth Béla trófeáit ajánlotta fel a családja. A közel száz darabból álló gyűjtemény része a Magyarország 10. legnagyobb, és a világ 24. legnagyobb szarvas­agancsa is, amely ezentúl megtekinthető lesz a siklósi várban.

Természetesen a megszokott tavaszi programok sem maradnak el, március 15-én, szerdán, a várban tartják a zászlófelvonással egybekötött ünnepséget, majd 18-án, szombaton, a gyerekeket tematikus „huszáros” programokkal várják, a gyereknapon pedig az Alma Együttes lesz a fő fellépő.

Minden évszakban érdemes látogatni

Június 16-án a villányi és a siklósi önkormányzat támogatásával borkóstolóval gazdagítják a Siklósi Szalon kiállítás megnyitóját, a vár húzórendezvényét pedig augusztus második hétvégéjén (augusztus 11., 12., 13-án) rendezik meg, sok hagyományőrzővel és koncertekkel.

– Abban bízom, hogy a siklósi vár továbbra is népszerű lesz a látogatók körében, mi mindent megteszünk ezért. Egyébként a téli időszakban is tagadhatatlanul gyönyörű a vár, és most azoknak ajánljuk szeretettel, akik nem szeretik a tömeget – mondta el Szentgyörgyváry Péter.