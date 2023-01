Mivel az általános jogi álláspontok szerint hivatalos minőséghez kapcsolódó jogosítványok szándékos megszegése, társadalmi rendeltetésükkel ellentétes használata is lehet hivatali kötelesség megszegése, még akár még alakilag törvényesnek is tűnő eljárás keretében, ezért erre is rákérdeztünk.

A kormányhivatal ezzel kapcsolatban mondta, hogy az esetleges hivatali visszaélés bűncselekménye témakörében felmerült kérdések tisztázása nem tartozik a kormányhivatal hatáskörébe.