Két személy érintettségéről beszélt Péterffy Attila, Pécs MSZP-DK-s támogatottságú polgármestere még tavaly novemberben, amikor a sajtó megtudta, hogy nyomozás folyik a pécsi városházán. Csakhogy a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség már vélhetően nyár folyamán, vagy azt megelőzően nyomozhatott az önkormányzati lakások kiutalásával kapcsolatban. Nem kizárt az sem, hogy már jóval korábban operatív eszközöket is használtak. Beszédes, hogy információink szerint az egyik, az ügyben a nyomozók látókörébe került személy már szeptemberben nem dolgozott a hivatalban, ahol addig bizalmas, a városvezetők rendkívül szűk köréhez kapcsolódó, alpolgármesteri referensi munkakört tölthetett be. Az illetőt ráadásul a Jobbik egy helyi volt meghatározó politikusának a rokonaként nevezte meg több forrásunk is.