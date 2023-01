Az új megállapodás egy kompetencia központ megalapítására irányul, amelynek egyik célja a két intézmény közötti együttműködés kiszélesítése. Erről Miseta Attila rektor erősítette meg a jelenlévőket, aki elmondta azt is, hogy számítanak a Körberre abban a tekintetben, hogy minél több az egyetemen végzett hallgató helyezkedhet el és végezhet sikeres munkát a több mint negyed évszázada Pécsen működő, a térség egyik legmeghatározóbb gépgyártó vállalatánál.

A Körber Hungária és a PTE között 2018-ban elindult egy együttműködési kapcsolat, amelynek keretében már több éve kínál a hallgatóknak gyakorlatorientált kurzusokat több karon is, köztük a jogi-, a közgazdaság- és a természettudományi, valamit a műszaki és informatikai karon, amelyeket saját munkatársaik és partnereik bevonásával tartanak. Utóbbin egy saját tanszéket is alapítottak, Körber Technológiák néven.

A tavalyi évben a Természettudományi Karon egy nagyvállalati IT kurzust is indított a cég, amely a különböző speciális informatikai feladatokra fókuszál. Az idei esztendőben tervben van egy újabb tárgy létrehozása, amely a világ egyik legelterjedtebb vállalatirányítási rendszerével, a Körbernél is alkalmazott SAP-vel ismerteti meg a hallgatókat. Ezzel azt hivatottak biztosítani, hogy magasabb szintű gyakorlati tudást szerezzenek a jövő szakemberei.