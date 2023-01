A különböző rangsorokban való teljesítmény nagyon fontos a magyar felsőoktatás számára. Ennek egyik legerőteljesebb megnyilvánulási forrása a tudományos felületek rangsora. Az MTA IX. szekciója évente felméri ezeket a platformokat. Az osztály által felállított listán, az első száz helyen további PTE-hez kapcsolódó kiadványok is szerepelnek. Huszonegyedik helyet a Marketing&Management foglalta el, amely harmincnégy helyet javított. Ötvenedikként végzett a Pécs Journal International and Eurepean Law, a tavalyi hatvanhatodik helyhez képest. És a Pécsi Munka Jog Közlemények is hat hellyel előkelőbb helyet foglalt el a sorban.

Mindehhez a sikerhez nagyban hozzájárult a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tevékenysége, tanácsadásai és szolgáltatásai is.

A Modern Geográfia főszerkesztője, dr. Tésits Róbert az egyetemi újságnak adott interjújában elmondta, hogy az ilyen rangsorokban elfoglalt előkelő helyezések természetesen nem elsősorban a folyóirat sikereiről szólnak. Sokkal inkább arról, hogy a tudománymetria a szerzők felé is egyre magasabb kritériumokat támaszt, ezeknek a követelményeknek szeretnének megfelelni és segíteni, ezáltal megtartani őket, illetve tovább bővíteni a körüket.

A folyóiratok láthatóságának növelésével a szerzők eredményei szélesebb körhöz tudnak eljutni. Nagyobb figyelmet, több hivatkozást kapnak, ami segítheti a pályájukon való előremenetelt. A nemzetközi szinten való láthatóság pedig befolyásolhatja az egyetemi rangsorokat, a pénzügyi forrásokhoz jutást, valamint az oktatók teljesítményértékelését.