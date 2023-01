Az első emléktúrát január 14-én, a természetfilmes születésnapján tartják, Hosszúhetényből látogatnak el Rocken­bauer sírjához, ahol rövid megemlékezésre kerül sor, ünnepi beszédet Fülöp Csaba, Zengővárkony polgármestere mond. A túra a hosszúhetényi Tavasz vendéglőtől indul 9.30-kor, előreláthatólag délután fél ötig tart. A résztvevőket a zengővárkonyi önkormányzat létszámtól függetlenül a zengővárkonyi önkormányzat zsíros kenyérrel, meleg teával és forralt borral vendégeli meg.

A programsorozat kapcsán elkészítették az Egymillió lépés televíziósorozat lépésszámlálójának másolatát.

– Első emléktúrán lesz már lehetőség rá, hogy kipróbálják milyen is lehetett Tolnai Ferencnek a lépésszámlálót tolni. Ezután január 28-án közösen a Vas-megyei természetjárókkal Írott-kőről útjára indítjuk Szekszárdig – fogalmaz a HOTE.

Facebook-csoportot is létrehoztak „Rockenbauer Pál 90. Emlékév Indulj el egy úton...” néven, ahol minden információról frissen tájékozódhatnak az érdeklődők.

A tervek szerint a közeljövőben a szervezők szeretnék a sír környezetét is rendbe tenni, új padokat kihelyezni illetve egy emléktáblát állítani, amelyen bemutatnák Rockenbauer Pál életét, munkásságát és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra túra útvonalát.