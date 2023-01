Miután tavasszal a pécsi önkormányzat a helyi baloldali képviselő közbenjárásával lezáratta a kovácstelepi Id. Dárdai Pál Labdarúgó Utánpótlás Edzőközponthoz vezető aszfaltos utat, a köves, földes utakat kell használniuk a szülőknek, sportolóknak és az ország minden pontjáról ide érkező vendégeknek. A Dunántúli Napló olvasóinak a sorozatos panaszai, a témában közölt cikkeink után aztán a tengelytörő úton a kátyúkat betömködték tavaly év közben, viszonylag használhatóvá téve a szakaszt, de az intenzív forgalom miatt a Makay úti bevásárlóközpontoktól vezető út újra tönkrement. Az elmúlt hetekben ismét arra panaszkodtak olvasóink, hogy alacsonyabb alvázzal rendelkező autóval nem is biztos, hogy érdemes próbálkozni erre, mert könnyedén felakadhat a kocsi, amiben károk is keletkezhetnek.

A PSN Zrt. korábban lapunk megkeresésére azt mondta, hogy "a végleges közlekedési kapcsolatok akkor alakíthatóak ki, ha a döntések a területen történő további fejlesztésekről megszülettek".

Nyak- és tengelytörő a szakasz

Az erre közlekedőknek ez viszont egyáltalán nem jelent gyógyírt, hiszen erre akár hosszú éveket is várni kell, míg az akadémia jelenleg is működik, naponta több száz gyermek sportolását teszi lehetővé. A civilek pedig a közelmúltban már inkább saját kezükbe vették a sáros, elhagyatott, gazdátlan városi út karbantartását és a rendelkezésükre álló anyagokkal – tetőcserepekkel – igyekeztek néhány lyukak eltüntetni, de még így nyaktörést is kockáztatunk, ha megpróbálunk 20 kilométer per órás sebességgel végig menni a 400 méternyi hullámzó kátyútengeren.

A Biokom Nkft.-nek ugyanakkor még akár lenne pénze is rá, hiszen több száz milliós prémiummal zárták a 2021-es esztendőt is, s éppen ezért kérdeztük meg a városi utakat karbantartó céget az ügyben is, hogy milyen elképzeléseik vannak az úttal kapcsolatban, esetlegesen legalább egy sávnyi szélességben szilárd burkolatot kaphatna-e, illetve szabályos-e az, hogy ha valakik tetőcserepeket helyeznek el a károsodott út mélyedéseiben.

A cég közölte, a kezelésükben lévő utak javítása során csak útépítésben használatos anyagokat alkalmaz, melybe a tetőcserép nem tartozik bele. A

közterületen történő munkavégzéshez, beavatkozáshoz minden esetben meg kell kérni a terület kezelőjének írásbeli hozzájárulását.