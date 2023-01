A januárban leesett csapadéknak köszönhetően pedig olyan látványos változások következtek be, mint hogy újraéledtek a kiszáradt patakok és újra működésbe léptek a valaha elapadhatatlannak hitt források. Baranya természeti csodái új látványt nyújtanak a kirándulóknak. Amennyiben az esőzés kitart és továbbra is kedvezően alakul a csapadékhullás, akkor a kutakban is újra megjelenhet a víz. Ugyan a legtöbb helyen már be van kötve a vezetékes vízrendszer, de van még néhány olyan földterület, ahol a kutaknak még ma is fontos szerepe van. Hiszen ezt használják locsolásra, állatok itatására és mosásra is.

Még mindig azt mondjuk, hogy kék bolygón élünk, hiszen Földünk 71%-át víz borítja. Vízre pedig minden élőlénynek szüksége van. Ez az anyag azonban nem csak fogyasztásra alkalmas, hanem bizonyos élőlények számára élettérként, élőhelyként is funkcionál. Ezek megőrzése pedig a mi feladatunk. Egy-egy vízterület eltűnése nem csak az adott tájra, hanem az egész világra hatással van.

Megoldások mindig vannak

Számos olyan szokása van az embernek, amelyeknek a korlátozásával tehetünk vizeink védelme érdekében. A szakértők ajánlják, hogy használjunk saját bevásárló táskát. Ez azért is fontos, mert, ha a műanyagot textilre cseréljük, azzal vizeink szennyezését is csökkenthetjük. Javasolják a hús fogyasztásának csökkentését is, hiszen a húsipari termékek előállítása veszi igénybe legnagyobb mértékben vizeinket. Érdemes meglévő ruháinkat újra hasznosítania, ne kerüljön a szemétbe, még pedig azért, mert a ruhaipar a világ második legnagyobb víz felhasználója. Például egy farmer előállításához 10 000 liter vízre van szükség. Egy ember pedig 10 év alatt iszik meg ennyit.