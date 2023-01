Az elképzelést már a pályázat utólagos jóváhagyásakor is érték kritikák, hiszen ma már szinte a laikusok, a hétköznapi emberek számára is kézenfekvő, ha egy ingatlant szigetelünk, jobb nyílászárókkal szerelünk fel, akkor energiát takaríthatunk meg. A gyártók pedig egyértelműen meghatározzák azt is, hogy egy-egy termékük milyen tulajdonságokkal, hővezetési tényezőkkel rendelkezik. Ugyanakkor a kritikákat megfogalmazók részéről is elhangzott, hogy a projekt elfogadható mindezek ellenére, mert így legalább az épület egyik részét beburkolják a pénzből.

Csakhogy az MSZP-DK-s támogatottságú Péterffy Attila önkormányzatának a közleménye elhallgatja azt, hogy a 230 millió forintnak csupán egy részét költik az infrastrukturális fejlesztésékre, a pénzből még utazásra, tárgyalásokra is megy majd bőven.

A programmal kapcsolatos korábbi pályázati bemutatóból ugyanis az derül ki, hogy „személyi költségekre” 87 ezer eurót (35 millió forintot), utazási költségekre 14 ezer eurót (közel hatmillió forintot), de események szervezésére, kerekasztal beszélgetésre, közbeszerzési eljárásokra, környezetbarát termékek beszerzésére, auditra is áldoznak még egy 197 ezer eurós keret egy részéből, forintra átszámítva milliókat. Sőt, úgynevezett „indirekt” költségekre 87 ezer euró, újabb 35 millió mehet el. Mindez összességében majdnem a fele a projektnek.