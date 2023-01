A városban működött a Baranyai Megyei Építőipari Vállalat. Ez az intézmény adott otthon az építőipari tanműhelynek. A céghez köthető a ma is látható kertvárosi panellakások megépítése. Egy 1980-as években készült reklámfilmjükben ez a mondat hangzik el: „Pécs általunk épült és mi a várossal együtt fejlődtünk.”

Az 1990-es években számos gazdasszonyképzést is meghirdettek, ahol kertészkedni, varrni és főzni tanították a lányokat. Abban az időben, amikor még Komarov Gimnázium volt a Babits Mihály Gyakorló Gimnázium neve, a postaforgalmi szakmával is megismerkedhetnek a fiatalok. Később egy egész tanpostát létesítettek, amely még ma is megtalálható a Király utca végén lévő üzletházban. De otthont adott a megye autószerelői, lakatos- és forgácsolói tanműhelyeknek is.