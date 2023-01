A folyó árterében lévő ligeterdőkön vezet az út. A kirándulás során természetesen úton létrejött erdőkkel találkozhatnak az érdeklődők, amelyeket összehasonlíthatnak a kezelt facsoportokkal. De a drávai zátonyokon és az ártérben fekvő holtágak mellett az ott élő állatok életnyomait is kereshetik és megfigyelhetik a résztvevők. Hódokra, vidrákra, aranysakálra és különféle madarakra bukkanhatnak a túra során. Ha szerencsésnek ígérkezik a nap, akkor akár rétisas, jégmadár is megmutathatja magát, valamint a hideg időben a Dráván tartózkodó vízimadarak is megfigyelhetők lesznek. Mindemellett a mesterséges kövezések környékén megtekinthető lesz azok mederalakító hatásai, és az, hogy ezek hogyan befolyásolják a környező élővilágot.

A túra résztvevőinek száma korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges, amelyről bővebb információ ITT olvasható.