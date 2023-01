A pécsi vízszolgáltató cégre 2022-ben egy különleges felújítást is várt. A panelépületek alatti labirintusban folytatódott a víziközmű-hálózat korszerűsítése. A távhő- és villamos vezetékeknek is otthont adó, a hazai viszonylatban különlegességnek számító, 1970-es években épült alagútrendszer a pécsi víziközmű-hálózatnak is fontos része, amelynek két pontján, a Nagy Imre út és az Apáczai Csere János körtér alatt cserélt vezetéket a szolgáltató. Az 1981-ben üzembe helyezett acélcsövek helyére több mint fél kilométer hosszan került új vezeték, emellett négy csomópont is megújult és egy új tűzcsapot is létesítettek a vízmű szakemberei.

A nyáron egy nagy pécsi tűzesetnél is segítetek a Tettye Forrásház Zrt. munkatársai. Pécs-Patacson 2022. augusztus 18-án eddig még soha nem látott tűz tombolt. Az oltásban a szolgálatban lévő és szabadságról berendelt tűzoltók és önkéntes tűzoltók vettek részt, akiknek a munkáját polgárőrök, rendőrök, mentőszolgálat munkatársai és a honvédség segítette, míg a logisztikában és ellátásban a Hit Gyülekezete, a Mecsek Erdészet, Pécs, Orfű és Baranya megye önkormányzata és a Tettye munkatársai is besegítettek.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az oltást nehezítette a tűz rendkívül gyors terjedése, az extrém terepviszonyok, a házak közelsége, a szűk utcák és az oltóvíz biztosításának kihívása. Ehez kértek segítséget a tűzoltók a Tettye Forrásház Zrt-től, akik rögtön a segítségükre sietett. Több tartályos autóikkal szállították a vizet, illetve az oltásban különösen fontos szerepe volt annak a csatornamosó járműnek, amelynek extra hosszú, 120 méteres tömlőjével több köbméter vizet tudtak eljuttatni a tűz közvetlen közelébe.