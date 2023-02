Bár a filterkávé, a rövid presszó és a latte is népszerű, az egyik kedvenc a cappuccino, amit növényi tejjel is előszeretettel fogyasztanak a vendégek.

Városszerte több helyütt találkozhatunk ugyanakkor a hagyományos olasz kávéval is, amelyre általánosságban inkább az intenzív, étcsokoládés ízvilág jellemző, ez a sötétebb, erősebb pörkölésnek is köszönhető.

– Egy jó kávéhoz elengedhetetlen a jó víz és a gép makulátlan tisztasága is – hangsúlyozta Gianfelice Faganelli, az olasz Azzurra étterem tulajdonosa.

Mihájlovics Dávid, az Azzurra munkatársa megerősítette, hogy, bár az az olasz szokás, miszerint a bárpultnál állva hörpintik fel a vendégek az erős espressót, vagy a még rövidebb ristrettót, hazánkban nem honosodott meg, az igazi tejhabos cappuccino az ő vendégeik körében is rendkívül népszerű. Hozzátette, az sem mindegy, hány másodperc alatt folyatjuk át a kávét a gépen, s a közhiedelemmel ellentétben pont, hogy a hosszabb változat tartalmaz több koffeint, hiszen itt a több ideig átfolyó víz több élénkítőt old ki az alapanyagból.