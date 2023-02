Február másodikán a vizes élőhelyek világnapja alkalmából a Duna és a Dráva jellegzetes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek, március 10-én fotós túrát szerveznek az Abaligeti-barlangban. Áprilisban a réten és a legelőkön növő gyógyhatású, házilag is felhasználó növényeket lehet megismerni, míg nyáron a poloskaszagú kosbor túrán, a Hódító hód kenutúrán vehetnek részt az érdeklődők, de megismerhetik a kilencvenes években elnéptelenedett Révfalut is. A Duna-Dráva Nemzeti Park részletes éves programja a ddnp.hu/okoturizmus/programok oldalon érhető el.

A kikerics csak Baranyában, Szársomlyón fordul elő Sok olyan növény, virág, állat van, amely csak Baranyában található meg. Az egyik a magyar kikerics, amely csak Szársomlyón fordul elő az országban, a másik ilyen növény a Kelet-Mecsek bennszülött növénye, a bánáti bazsarózsa, amely kisebb állománya Szerbiában, Bánátban is megtalálható, de a virágállomány kilencven százaléka csak Baranyában fordul elő. Az állatok közül megemlíthető többek között a fekete gólya, a rétisas, a fűrészlábú szöcske, a haragos sikló, ami egy mediterrán típusú faj, és csak nálunk fordul elő. Érdemes meglátogatni az abaligeti Denevérmúzeumot, ahol egy kalandos séta közben megdöbbentő ismereteket szerezhetünk a denevérekről.