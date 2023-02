A nyers, savanykás, enyhén fermentált illatot árasztó zöld kávészemek zsákokban várnak a sorukra, hogy a pörkölőbe kerüljenek. A gépben a saját tengelye körül forgó – talán leginkább a mosógép működésére emlékeztető – dobba helyezik a szemeket, ezúttal négy kilogrammnyit.

– Ebből a pörkölés során három és fél kiló kész kávé lesz. Nedvesség távozik belőle a folyamat során, a térfogata viszont nő – tette hozzá a kávé­specialista.

A magas minőségű, speciality kávéra, amelyet Hajdú Balázs csapata is képvisel, a világos pörkölés jellemző.

– A vízgőz távozása miatt hallani lehet egy reccsenést, nem sokkal ez után ki is vesszük a gépből – magyarázta Balázs, s hozzátette, a második reccsenést követően már a sötétebb, olasz pörkölésről beszélünk. A Cracker Jack üzemben – melynek nevét is ez a reccsenés ihlette – azonban a készítők célja az, hogy a rövidebb pörkölési idő által megőrizzék az adott termés sajátos ízvilágát. Ez több változótól függ.

– Meghatározó a termőterület, a fajtavariáns, illetve az is, hogy miként dolgozták fel az adott kávét a farmon – fogalmazott Agócs Réka.

Sokat befolyásol a végeredményen, hogy mennyi energiát és milyen erősségű légbefúvást kap a rendszer, illetve az is, hogy milyen sebességgel forog a már említett dob.

Látogatásunkkor épp egy perui kávé készült, kilenc és fél perces pörkölési idővel. A szakértők az adott kávéfajták pörkölésekor minden változót lejegyeznek és nyomon követnek, így az általuk meghatározott paraméterek figyelembe vételével tudják ugyanazt az ízt elérni a későbbi gyártások során is.