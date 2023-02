Az ellenzék vezetőszerepét betöltő DK-nak, Gyurcsány Ferencnek a pártját erősítő Kunszt Márta a folyamatosan emelkedő tanácsnoki fizetése mellett egyetemi nyugdíjat is kap, ami két év leforgása alatt 100 ezerrel emelkedett meg és jelenleg majdnem 400 ezer forint. Ennek is köszönhetően a különböző megtakarításai kétmillióval nőhettek és lett 3,5 millió forintnyi készpénze is.

A Vince-Tettye utca forgalmi rendjének megváltoztatásában jelentős szerepet játszó, a tettyei klímák átszereléséről nyilatkozó P. Horváth Tamás idén nem felejtette el beírni, hogy a kulturális bizottság elnökeként a Zsolnay Kulturális Negyed égisze alá tartozó cégnél kapott munkát a 2019-es önkormányzati választás után, és rendezvényszervezőként dolgozik, igaz idén még hozzáírta azt is, hogy „író". Ellene egyébként 2021-ben DK-s vezetéssel indítottak összeférhetetlenségi eljárást, aminek aztán semmilyen következménye nem lett.

Az MSZP-DK-Jobbik-LMP-Momentum alkotta városirányító csoportból kilépő Topán László, aki a Tiszta Kezek Frakciójának egyik alapítója, 2022-ben egy családi ház felét vásárolta meg, miközben a baloldali városvezetés politikai össztüzet zúdított rá. Óraadó tanárként, valamint bérleti díjból bruttó 145 ezer forint a havi jövedelme, úgy tudjuk, hogy korábbi teljes állását azért hagyta ott, mert a város érdekében kívánt tevékenykedni, de megfosztotta a baloldal a bizottsági elnöki posztjától.

Frakciótársának, Hencsei Zsoltnak a civil életében azonban nem volt jelentősebb változás a vagyonnyilatkozata alapján, hiszen továbbra is a keleti városrészben haszonélvezője egy lakóháznak, a készpénze viszont 7,2 millióról lecsökkent 3 millióra, de a régebbi Alfa Romeo GT-je megvan.

Szintén ezt az olasz márkát kedveli az MSZP-s Schmuck Roland is, aki ugyanígy nem vált meg autóitól, jelenleg is ugyanaz a négy 20 év körüli (két Alfa, egy Fiat és egy BMW) kocsija van. A baloldal által támadott egyetemi modellváltás után ő is maradt a PTE-en, és alig egy esztendő alatt bruttó 550 ezerről 830 ezerre emelkedett a fizetése.