Több fordulóban – február 17., március 31., május 5., július 14., szeptember 1. és október 6. határidővel – várja idén az E.ON a civil szervezetek pályázatait, a nyertes projekteket pedig több százezer forinttal támogatják.

Az adományozásaikról és támogatói együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntenek, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények alakítottak ki. A hozzájuk beérkező megkereséseket feldolgozzák és évi hat alkalommal egy több lépcsős, külső szakértőkből és vállalati döntéshozókból álló adományozási bizottság választja ki a támogatandó projekteket.

A szervezetek a szolgáltató honlapján található pályázati adatlap kitöltésével, és az ott található e-mail címre küldésével pályázhatnak a támogatásokra. A szolgáltató kéri, hogy a jelentkezők a pályázat beadásakor vegyék figyelembe, hogy a pályázati határidőt követően 6-7 hét szükséges a pályázatok teljes körű bírálatára és a támogatandó projektek kiválasztására, ezért olyan projektekkel pályázzanak, melyek megvalósulása a fenti pályázati időszakot követően lesz esedékes.

Az egy projektre eső támogatási összeg felső határa egymillió forint. Előfordulhat, hogy az Adományozási Bizottság nem a teljes pályázati összeget, hanem annak egy részösszegét ítéli oda a pályázónak, meghatározott célú felhasználásra.

Több baranyai szervezet is nyert már

A tavalyi évben több baranyai egyesület is nyert támogatást, mint például a Mosolymanó Egyesület, a Pécsi Down Alapítvány, és a Fogd a Kezem Alapítvány is sikerrel pályázott az E.ON programjában. Utóbbi a székhelyépületének energetikai fejlesztését valósíthatta meg. Légkondicionáló gépeket is sikerült beszerezniük, emellett az ablaküveg felületekre árnyékoló fóliákat helyeztek, amely a hatékonyságon túl a jobb környezetben történő munkavégzést segítette elő, a Pécsi Down Alapítvány pedig az általa szervezett gyerektáborra fordította az elnyert összeget.

Támogatást nyújtanak a családoknak

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az E.ON 27 dél-dunántúli kistelepülésen, valamint Pécs legszegényebb részein 460 családnak nyújt segítséget a Máltai Szeretetszolgálattal partnerségben. Az energiacég 2022 decemberében állapodott meg a karitatív szervezettel, és a támogatásukból nyolc kistelepülésen működő, közösségi térként szolgáló Jelenlét Ház fűtését biztosítja, és összesen 50 család kap tűzifa adományt, 400 háztartás részesül energiatámogatásban, további 10, mérőórával nem rendelkező családhoz pedig előre fizetős mérőt szerelnek fel.