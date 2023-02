A UNI2023 in&out című kiadványban az Oktatási Hivatal adatai alapján végezték el a karok értékelését, több különféle szempontot figyelembe véve.

A PTE ÁJK-n kiemelkedik a nemzetköziesítés szintje – egyfelől a külföldi hallgatók aránya itt a legmagasabb, amely nem gyakori a jogi területeken.

– Az Erasmus-ösztöndíjasok és a külföldi doktori hallgatók mellett nálunk számos vietnámi hallgató is részt vesz az oktatásban. A Stipendium Hungaricum program támogatásával érkeznek, s nyelvi előkészítőn vesznek részt, ezt követően magyarul végzik tanulmányaikat. Remek eredményekkel haladnak, nemrég egy summa cum laude diplomás is került ki közülük – mondta el dr. Fábián Adrián, a kar dékánja. Vietnámba hazatérve a hazai jogrendszerhez kapcsolódó továbbképzést követően el is tudnak helyezkedni. A dékán hozzátette, mára a jog is globalizálttá vált, s a különféle jogrendszerek ismerete előnyt is jelent a szakemberek körében.