A pályázati felhívást ugyan a város honlapjain és a propagandalapban is meghirdették, de mindössze egyetlen jelentkező kért támogatást a tavaly novemberi határidőig, esetében a hiánypótlás miatt a döntést csak a héten hozhatták meg. Az egyik – részben önkormányzati tulajdonban is lévő – Perczel Miklós utcai társasház a 8,7 milliósra tervezett felújításához 1,2 millió forintot nyert el, így az amúgy sem túl nagy támogatási keret rendelkezésre álló önkormányzati forrásainak nagy része megmaradt.

Éppen ezért merültek fel kérdések annak kapcsán, hogy egy Pécshez mérhető nagyvárosban vajon a pályázati feltételek megfelelőek-e, hogy mindössze egy aspiráns jelentkezett.

A városházi jobboldali ellenzék részéről Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető azt mondta, hogy a korábbi körben is csak néhány jelentkező volt, ezért nem is mondható sikertörténetnek, a program sokkal jobb is tudna lenni, érdemes lenne áttekinteni a programot. Vélhetően kevés a támogatási összeg: emelni kellene a keretösszegen, vagy pedig egyedileg nagyobb támogatást adni kevesebb pályázónak. Vonzóbbá lehetne tenni a pályázatot, hogy hatékonyabb legyen – vélekedett. Kővári János belvárosi egyéni képviselő ugyan örült ennek a fejlesztésnek is, de szerinte legalább 60 milliós keretnek kellene lennie ahhoz, hogy több ingatlant is meg tudjanak újítani, mert most mindössze mintafelújításra elegendő. Megjegyezte, lehetséges, hogy az energetikai fejlesztésekre kellene inkább irányítani a figyelmet.