Más szerint is túl sokat kell várni feleslegesen az ügyintéző kapcsolásáig. - Egy telekommunikációs ügyfélszolgálatot hívtam a minap, de csak addig jutottam el, hogy a hívásom fontos a számukra, tartsam a vonalat, mert sajnos minden munkatársuk foglalt, és ezért a várakozási idő hosszadalmas lehet. Közben próbáltak az online ügyfélszolgálat használata felé terelgetni - ha lenne internetem, számítógépem, talán élnék is a lehetőséggel. De idős ember vagyok, a telefon a kényelmes számomra. Így azonban nagyon nehéz bármit is elintézni. Rengeteg türelem kell hozzá - osztotta meg gondolatait olvasónk.