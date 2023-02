A cégnél működő érdekképviselet, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet szerint húsz százalékos emeléssel lehetne megoldani a sofőrhiányt és ezzel elejét venni a járatkimaradásoknak.

Az elmúlt évben több mint 3,1 milliárdot fizetett ki a város a Tüke Busznak – ezt közölte Ruzsa Csaba alpolgármester egy nemrég megtartott sajtótájékoztatón, amelyen az is kiderült, hogy idén 1,7 milliárdot irányoztak elő kifejezetten a vállalatnak, ám mellette még a közel egymilliárdos bérfejlesztési alapból – ez több céget is érint – is kaphatnak, valamint más alapokból is juthatnak forrásokhoz.

Kevesebb bevétellel számol idén a cég

Úgy számol a cég, hogy a koronavírus előtt időszakhoz képest nagyjából idén 300-400 millióval kevesebb bevételük lesz bérlet- és jegyeladásokból, de ez már így is több lehet mint egy esztendeje volt, amikor 500 millióval maradt el a bevételük a normál időszaktól.

A cég anyagi helyzete finoman szólva sem rózsás, úgy tudjuk, hogy a Tükénél azon dolgoznak, hogy ne kelljen állandóan, napi likviditási gondokkal foglalkozniuk. Ahhoz, hogy levegőt kapjanak, az kellene, hogy az önkormányzat ne csak csöpögtesse a forrásokat számukra, hanem ténylegesen rendezné a kiadásaikat, és mellette már az év elején tervezhetőbbé tenné a költségvetésüket.