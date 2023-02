A járások gyökerei egészen a középkorig nyúlnak: mivel a vármegye területe túl nagy volt a napi kapcsolattartáshoz a községekkel, létrehozták e lóval vagy kocsival egy nap alatt bejárható kisebb adminisztratív igazgatási egységeket – innen a szemléletes elnevezésük is.

A mai felgyorsult közlekedés ugyan összeszűkítette a teret, ám az Orbán-kormány a közigazgatás szervezeti megújításának legfőbb letéteményesét látta az ügyintézés lehetőségét az emberekhez legközelebb vivő kis területi egységekben. Navrasics Tibor akkori közigazgatási és igazságügyi miniszter így 2013. január elsejével iktatta hivatalba a kistérségekből visszaalakított 175 új járás, valamint a hasonló rendeltetésű 23 fővárosi kerület hivatalvezetőjét

– kalauzol vissza a vármegyénkben általa irányított szervezet újjászületéséhez dr. Horváth Zoltán baranyai főispán.

– A 10 baranyai járási hivatal és – a szintén a kormányhivatalhoz tartozó – 13 szakmai főosztály összesen közel 1700 dolgozója 3200 különféle ügytípushoz kapcsolódó hatósági vagy szolgáltatási feladatot lát el, egyes népegészségügyi vagy környezetvédelmi ügyekben ráadásul regionális vagy országos hatáskörrel. A járási hivatalvezetők egyben a helyi védelmi bizottságok elöljárói is, így rajtunk keresztül irányítja az állam például az árvízvédelmet, de a munka dandárjában ugyancsak mi szerveztük a lakosság covid-oltását is. A nagy szakértelmet, tapasztalatot, helyismeretet követelő munkában épp ezért az egyik legnagyobb érték a stabil, megbízható munkaerő: rengeteg kollégánk, köztük több hivatalvezetőnk is a kezdetektől erősíti a kormányhivatali csapatot – enged kicsit a számok mögé pillantani dr. Horváth Zoltán.

– A legfontosabb célunk mindig is az volt, hogy ha az emberek bármilyen, az állammal kapcsolatos ügyben hozzánk fordulnak, azt a lehető leghamarabb és eredményesen elintézzük

– teszi hozzá a főispán. – Európai összevetésben is kimagasló, hogy a magyar területi közigazgatás milyen rövid határidőkkel dolgozik: számos, sok EU-s országban hetekig tartó ügymenet nálunk alig pár napig tart. Ebben a zászlós hajóink a kormányablakok, amelyekből járásonként legalább egy folyamatosan szolgálatban áll. Köztük Pécsett egy különlegessel, a vasútállomáson kialakított gépjármű-ügyintézési pontban kimondottan az autókereskedőket kiszolgálva. A legkisebb településekre pedig már az ott lakók által is elvártan fordul be rendszeresen a mobil kormányablakbusz. A hatalmas ügyfélforgalmat jól mutatja, hogy 2022-ben Baranyában több mint félmillió ügyben segítettek a kormányablakok ügyintézői a járásokban élőknek.

Dr. Horváth Zoltán külön hangsúlyozza a folyamatos fejlesztés, az innováció fontosságát is munkájukban. Mintának a bankfiókok modern ügyfélszolgálatait előhozva, mind a személyes ügyintézésben, mind az itt is egyre nagyobb teret nyerő online-ügykezelésben. Jó példát jelentenek erre a kormányablakok újdonságai, a mesterséges intelligenciára épülő MIA-pontok, ahol bárki sorban állás nélkül, érintőképernyős okos-terminálon intézheti személyes okmányainak vagy gépjárműve dokumentumainak egyes ügyeit.

Eltérő méretek, azonos szolgáltatások

A járások mérete terület és lakosság szerint is rendkívül változatos, országosan, így Baranyában is. A legnagyobb pécsi járásban 16-szor többen élnek például, mint a legkisebb pécsváradiban. Ugyanakkor – mint azt dr. Horváth Zoltán főispán hangsúlyozta – a járási hivatalok létrehozásának egyik legfontosabb szempontja éppen az volt, hogy az állam által nyújtott szolgáltatások ugyanolyan színvonalon legyenek elérhetők a kistelepüléseken, mint a fővárosban élők számára. A baranyai kormányablakokat a tavalyi évben a legtöbben – közel 120 ezren – a gépjárművekkel kapcsolatos ügyeikkel keresték fel, de majdnem ugyanennyien fordultak a járási hivatalokhoz személyi igazolványuk miatt is. Az elmúlt évben kiemelt feladatot jelentett az otthonteremtési támogatásokkal összefüggő megkeresések kezelése, Baranyában közel hétezer ilyen ügyet intéztek a kormányablakokban.