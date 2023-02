További program

A babát tervező párok, illetve a már szülővé vált apukák, anyukák olyan előadások közül is választhatnak, amely a szülői kompetenciákról, vagy épp a Dévény-módszerről szólnak. Lesz hurcitánc-bemutató, interaktív, játékos önismereti foglalkozás az édesanyáknak, és az érdeklődők környezettudatos és takarékos tippeket is kaphatnak a baba- és gyerekholmik beszerzéséhez, előadást hallgathatnak meg a stresszkezelési módszerekről, az erőszakmentes kommunikációról és veszteségfeldolgozásról, és arról is, hogy egyáltalán hogyan érdemes készülni a szülésre.