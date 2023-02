A rossz idő ellenére nagyon jól sikerült az idei drávaszabolcsi disznóvágás, és a szervezők nagy örömére nagyon sokan érkeztek a programra. Már reggel fél nyolckor elkezdték a 235 kilós disznó feldolgozását, melyben részt tudtak venni a vendégek is, de természetesen egy erre szolgáló csapat koordinálta a munkát. A Drávaszabolcsi Falufejlesztő és Faluszépítő Egyesület tagjai – mint mindig – most is aktív részesei voltak a rendezvénynek, ők készítették el a disznótoros ételeket, így délután hurkát, kolbászt, töltött káposztát kóstolhattak a program résztvevői.

Forrás: Drávaszabolcs Község Önkormányzata

Bár szabadtérre tervezték, az időjárás miatt délután a Művelődési Házba várták a helyieket a kulturális műsorra, ahol fellépett a SZE-HA-FA Népdalegyüttes, a Kikerics Néptáncegyüttes, valamint Uracs Mónika. A helyi lakosok egy meglepetés műsorral is készültek a programra. Határtalan táncegyüttesnek (a nők férfiaknak, a férfiak nőknek öltöztek) nevezték magukat, és egy táncparódiát adtak elő, fokozva a közönség egyébként is jó hangulatát.

Forrás: Drávaszabolcs Község Önkormányzata

A program keretében pálinkaversenyt és nyársdugó vers versenyt is szervezett az önkormányzat. A versekért a csapatok kóstolócsomagot kaptak, és a legzamatosabb pálinkákat is kihirdették: Majnik Sándor birs pálinkája az első, szilvája pedig a harmadik lett, második legjobbnak pedig Mészáros Tibor körtepálinkáját találta a zsűri, ezen kívül Zengő Sándor birskörte pálinkáját különdíjjal jutalmazták.

Forrás: Drávaszabolcs Község Önkormányzata

Gödrén a hétvégén tartják a Töpörtyű Ünnepet

A falusi gasztroprogramok folytatódnak, szombaton, immáron ötödik alkalommal rendezik meg a Gödrei Töpörtyű- és Forraltbor Ünnepet. A rendezvény a közösségépítésen és a szórakozáson túl a Nyugat-Hegyháti térség településeinek összetartozását erősíti, őrzi a hagyományokat, és feleleveníti a disznóvágások hangulatát. A hagyományos töpörtyű és forralt bor versenyt rendeznek, és a bírálók az elkészült töpörtyűn és forralt boron kívül a csapat egységes megjelenését, összképét, a stand kinézetét is díjazzák, illetve különdíjat érdemel majd a legszebb tálalási mód is.