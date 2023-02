A Jegyes Hétvége – amely péntek délután kezdődik és vasárnap délután ér véget – intenzív felkészülési program, amely elsősorban a pár tagjai közötti kapcsolat elmélyítését segíti elő, sok minőségi idő lehetőségével.

– A résztvevők 13 témát dolgoznak fel, melyek segítséget nyújtanak az életre szóló elköteleződésben. A vezérfonalat szakemberek dolgozták ki, de az elhangzó tanúságtételek a házaspárok és a lelkipásztor alkotta csapat személyes életéből fakadnak. Ők mindnyájan saját életük példáin keresztül adnak betekintést az Isten szentségét tükröző életük – házasság, papi rend – rejtelmeibe és kihívásaiba – közölte a Pécsi Egyházmegye.

– Ha szeretitek egymást, és hisztek benne, hogy a házasság egy életre szóló szeretetkötelék, s nem tartjátok kizártnak, hogy együtt éljétek meg, ez már elegendő ok a jelenlétre. Ha házasodni kívántok, és egyházi esküvőben is gondolkodtok, és ha nincs a plébániátokon, parókiátokon elérhető jegyesoktatás, vagy azt megfejelve még egy intenzív hétvégén is szeretnétek részt venni, itt a helyetek – áll a mozgalom felhívásában.

A programról további részletek, és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a Pécsi Egyházmegye honlapján érhetők el.





Hazánkban idén tizenhatodik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. A rendezvénysorozatot minden évben Bálint-nap környékén tartják, a házasság hete idén február 12. és 19. közé esik. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A négy földrészre és huszonegy országra kiterjedő házasság hete mozgalom Nagy-Britanniából indult. Minden évben más témát jár körül a program – az idei mottó: Szeretetbe kapaszkodva. Ezúttal fókuszba kerül, hogy hogyan lehetünk egymás számára a nehézségekben is a szeretetből, összetartozásból, az egymás iránti bizalomból táplálkozó erőforrássá. Hogyan működjünk együtt, hogyan fejezzük ki, hogy hálásak vagyunk egymásért, és miként tudunk a nehézségek idején is a szeretetbe kapaszkodva közösen fejlődni, erőt meríteni a hétköznapok kihívásaihoz.