A kezdeményezés háttérmunkáiban nagy lelkesedéssel vett részt az MCC két diákja. A végzős Marton Dorina a Janus Pannonius Gimnázium tanulója, Fejér Benedek pedig a Szent Mórban tizenegyedikes.

– A nyár végére gyűjtöttük össze a középiskolák diákönkormányzatos tagjait, majd meg is történt az első informális ülés – mesélte Marton Dorina. – Három éve, 2020 óta vagyok az MCC tagja, ahol rengeteg vitadélutánon vettem részt. Az MCC nagy szerepet játszott az életemben azt illetően is, hogy rájöjjek, érdekel a diplomácia, hogy tenni akarok a közösségemért, s olyan munkát végezzek, amelynek valós eredménye van – fogalmazott Dorina, aki azt is elárulta, jogi egyetemre készül, s a nemzetközi kapcsolatok területe is érdekli. Fontosnak tartja a Pécs testvérvárosainak diákságával való kapcsolatépítést is.

Úgy véli, kortársai körében nem idegen a közéleti érdeklődés, a világ történései empá­tiát ébresztenek a fiatalokban.

– A világhálón rengeteg információt szerezhetünk, rendkívül sok impulzus ér bennünket. Szinte lehetetlen nem foglalkozni azzal, mi van körülöttünk, törekszünk utána nézni a világban zajló eseményeknek – véli Dorina.

Fejér Benedek a Szent Mór Iskolaközpontban tanul, s hasonlóképp fontosnak tartja, hogy a diákság nagyobb hangot kapjon a városban, s tudjanak hatni a pécsi fiatalokat érintő kérdésekre.

– A nemzetközi, illetve a belföldi kapcsolatépítést igen fontosnak tartom a diákönkormányzat részéről is. Úgy gondolom, ebben tudok is segíteni, hiszen az MCC-n keresztül rendkívül sok kapcsolatom van más városokban élő diákönkormányzatos fiatalokkal – mondta Benedek.

– Az elmúlt évben a Szent Mór diákönkormányzata is új erőre kapott a kezdeményezés hatására, megalkottuk az új szervezeti és működési szabályzatot, s a jövőben kéthetente lesznek üléseink, zarándoklatot szerveztünk a csíksomlyói búcsúra. Fontosnak tartjuk a katolikus hitélet fellendítését, így ezt az irányt folytatni szeretnénk – összegzett Fejér Benedek, aki zenés színészi pályára készül.

A fiatalok a szavazatok összeszámlálásában is aktívan részt vesznek majd, erre most szombaton kerül sor. Ekkor derül ki, hogy a négy jelölt közül ki lesz az idei diákpolgármester. A középiskolások Ádám Alexander (Babits), Periskics Márton (Szent Mór), Tavi Johanna (Leőwey) és Török Laura (ANK) közül választhatnak.