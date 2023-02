– Ami városi szinten fontos, az a tömegközlekedés, mert az jelenleg romokban hever. Mint kiderült a tájékoztatón, lényegében egy tizenöt százalékos béremelést várnának a gépkocsivezetők, ez esetben lenne biztosítható a tömegközlekedés, de nem úgy tűnt, mintha az alpolgármester ezt fontosnak tartaná, ezért ezt is külön javasoltuk, aminek a költségvetési forrása is megvan – mondta Kővári János, aki szerint úgy 400 millió forintos többlettámogatásról lenne szó ahhoz képest, mint amennyit a város irányítói terveztek.

Megemlítette még azt is, hogy az egykori Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert városban a Pécsi Nemzeti Színház működéséhez is jelentősebb támogatás kellene, hiszen az energiaárak növekedése őket is érintette, nem beszélve az épület felújításának szükségességéről.

Az ÖPE képviselője, Berényi Zoltán arról szólt, hogy január végén közel száz civil szervezet kérésére tartottak egy fórumot, amelyen a civilek összeszedték a követeléseiket – sokuknál már a lét a tét –, s ezeket a városházi ellenzék tagjai össze is szedték.

– Valamennyi pécsi civil szervezet érdekében tettem javaslatokat, amelyek között konkrét jogszabálymódosítások is vannak, például azt is kezdeményeztem, hogy a távfűtéses épületekben dolgozó civil szervezetek kedvezményesebb áron juthassanak a szolgáltatáshoz, mert ellehetetlenítik őket a sokszor milliós számlák. Erre elméletileg lenne lehetőség, nyilván vannak magasabb szintű jogszabályok is, ezért tettem lépéseket az országgyűlési képviselők felé is.

Berényi elmondta azt is, hogy amíg a januári civil fórum végét a civil tanácsnok, Kunszt Márta azzal zárta, hogy pénz nincs, de a város kubatúrája rendelkezésre áll, addig ő úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak igenis kötelessége anyagilag segíteni azokat a civil szervezeteket, amelyek önkormányzati feladatokat látnak el közszolgáltatási szerződéssel.

Úgy látja, a civilek számára elérhető keretek gyalázatosan alacsonyak, miközben 2019 előtt volt olyan év, amikor közel 200 millió forintot kaptak különféle forrásokon keresztül, ezért a keretek kibővítésére tett javaslatot, valamint még a saját körzetét, Vasast, Somogyot, Hirdet érintő fejlesztésekre is.

Az ÖPE képviselői a javaslataik pénzügyi forrásait a jelenleg a tanácsadókra, a biztosokra, az ügyvédekre, a tanulmányokra, a propagandára, a cégvezetői prémiumokra költött és költendő kiadásokban jelölték meg.