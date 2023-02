Rittlinger József, a NAK baranyai elnöke kiemelte, teljesen új rendszerről van szó, új lehetőségekkel kell megismerkedniük a gazdálkodóknak. Elmondta azt is, hogy a Baranyában jól működő agrár-kerekasztal által megfogalmazott problémák mindegyikére azonnal megnyugtató válasz érkezett az Agrárminisztériumtól. Ezek között van például, hogy az export bejelentési kötelezettséget megszüntette a kormány, valamint az is, hogy az aszályos időszak miatt elesett bevételek okán hitelmoratóriumot is kaptak a gazdák.

A kerekasztal kérése volt az is, hogy az Ukrajnából érkező gabonát vizsgálják át a hatóságok. Ennek – mint Horváth Zoltán elmondta – hozzá is kezdtek a szakemberek.

Feldman Zsolt a fórum előtt adott interjújában elmondta, nagyon sok információt kell átadniuk a gazdálkodóknak, hiszen ebben a mostani agrárpolitikai támogatási ciklusban egyik oldalon új támogatási formák indulnak el, a másik oldalon pedig az uniós szabályozás-változás okán rengeteg új feltétel van, amit mindenkinek meg kell értenie, meg kell tanulni és alkalmazni is kell tudni. Nagyon sok pénz érkezik, viszont a támogatás feltételeit minden magyar gazdálkodónak meg kell ismernie.

Mohácson és Bólyban is tartanak fórumot

– Tavaly novemberben az Európai Bizottság elfogadta a 2027-ig tartó agrárstratégiai tervet, ami azt jelenti, hogy most 2023. elején biztonsággal tudjuk indítani azt az 5300 milliárd forintos programot, ami a következő időszakban az alapját fogja jelenteni az agrárium fejlesztésének, és a gazdálkodóink jövedelem-kiegészítését segítő támogatási konstrukcióknak – mondta. Indul például egy új agrárökológiai program, ami teljesen új lehetőség, és akár 80 eurónyi hektáronkénti forrást jelenthet, de feltételei komoly utánanézést és megismerést igényelnek.

Változnak olyan szakmai szabályok, amelyeket az elmúlt években megszokás alapján végeztek a gazdálkodók. Ezért kell minden gazdálkodónak az Agrárminisztérium által kiadott ismertetőket, tájékoztatókat átnéznie, elolvasnia. Most nem lehet úgy folytatni, mint ahogy 2022-ben, vagy 2021-ben végeztük ezt – fogalmazott az államtitkár. Baranya vármegyében még ezt követően február 28-án tartanak gazdálkodói fórumokat.

Délelőtt tíz órakor Mohácson Papp Zsolt vidékfejlesztési programok végrehajtásért felelős helyettes államtitkár részvételével, 14 órakor pedig Bólyban, ahol Tarnai Lívia, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának vezetője is válaszol a gazdálkodók kérdéseire.