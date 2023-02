A megrázó részletek mellőzése nélkül, az orvosi vélemény szerint nemi erőszak nem történt, de szemérem elleni zaklatás látható volt. Emellett a zavaros személyiségű Nyéki egy kólás üveggel mért több ütést a lányka koponyájára, ami végzetesnek bizonyult.

A nyomozás hónapokig nem igazán hozott valódi áttörést, bár akadtak olyanok, akik képbe kerültek, köztük Nyéki is. Nem túlzás, a pécsi szülők akkoriban valósággal rettegésben éltek. A kicsik is féltek, már aki felfogta a történtek súlyát. Végül, jó öt hónappal a tragédia után, hatalmas fordulat állt be a kutatásban. Ehhez kellett egy adag rendőri szerencse is, de a sors úgy akarta, hogy a gazember ne ússza meg, amit elkövetett.

Nyéki, aki a későbbi újsághírek szerint férfiakkal is tartott fenn szoros kapcsolatot, egyszer ittasan elfecsegte titkát az időszerű barátnőjének. Utána megfogadták, hogy a vallomást titokban tartják, ha többé nem bántja a nőjét. Ezt azonban a keresett személy nem tartotta be sokáig, megint megütötte a párját. Mire az az utcáról beszaladt egy étterembe, ahol elkezdett kiabálni, elárulta a társát. A korábban összegyűjtött bizonyítékok is az elvetemült alak ellen szolgáltak, ráadásul beismerő vallomást szintén sikerült aláíratni a gyanúsítottal, ennek okán elég hamar vádlott vált belőle. A bilincs 1974. október 3-án kattant a csuklóján, akkor tartóztatták le.

Az illetékes baranyai főügyészség különösen kegyetlenül, aljas indokból elkövetett emberölés miatt emelt vádat Nyéki ellen. Ezek a minősítő körülmények előrevetették annak árnyát, hogy nem úszhatja meg a dolgot bitó nélkül az embertelen pedofil.