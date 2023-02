„A megállapított szabadságomat nem tudtam kivenni a folyamatosan felmerülő feladatokra figyelemmel, az előző évekről áthozott szabadságom így összesen 80 nap.” Ezt Péterffy Attila pécsi polgármester írta. A szabályozás szerint egy főállású polgármesternek összesen 39 napnyi szabadság jár, a szabadságtervet pedig minden évben február végéig kell a képviselő-testületnek jóváhagynia. Ha kettőt összeadjuk, akkor ezzel a lehetőséggel idén 119 napot is kivehet a város első embere.

Előre jeleztük

Ezzel pedig két év alatt meg is duplázta a kivehető szabadságának számát, és ezt a várható forgatókönyvet pedig már évekkel ezelőtt előre jeleztünk egy cikkünkben, amely IDE KATTINTVA olvasható.

Amennyiben a polgármester csupán él a neki járó jogaival, akkor február 13-tól, tehát most hétfőtől kezdődően egészen augusztus 9-ig egyhuzamban pihenhetne, ez hat hónapnyi munkaszünetet jelentene.

Inkább a milliók?

Erre persze kicsi az esély, a szabadsághalmozásnak inkább másik reális kimenetele lehet. A gyűjtögetéssel ugyanis az MSZP támogatását élvező Péterffy előre bebiztosíthatja azt, hogy ha a 2024-es önkormányzati választáson elveszíti a polgármesteri székét, akkor is szabadságmegváltásként milliókat tehet még zsebre távozása után is. A polgármester jelenleg bruttó 1,5 millió forintot keres havonta, azaz naponta 68 ezer forintot vihet haza ennek megfelelően. Ha csak az eddig felhalmozott és ki nem vett szabadsága utáni pénzt kapja meg másfél év múlva, akkor is bruttó 5,4 millió forint jár neki. Ám ez tovább halmozódhat, hiszen 2023 egésze, valamint 2024-es esztendő nagyobb hányada hátravan még a ciklusból.

Tisztességtelen gyakorlat

Megírtuk azt is, hogy a baloldalnak kedves, országosan is ismert ügyvéd, Magyar György évekkel ezelőtt erre a gyakorlatra azt mondta, hogy „ha törvényes is, de végtelenül tisztességtelen”. Magyar György egyébként arról vált nevezetessé, hogy tevékenyen részt vett a 2021-ben megtartott baloldali előválasztásban, amelynek végén aztán a baloldali szimpatizánsok nem is választhattak három jelölt közül, mert egyikük, Karácsony Gergely – vélhetően politikai, pénzügyi körök nyomására – visszalépett.

Végül Gyurcsány Ferenc feleségére, Dobrev Klárára és Márki-Zay Péterre voksolhattak csak, s utóbbi elveszítette a választást. Azóta az is kiderült, hogy milliárdos támogatást kaptak külföldről a baloldal kampányára Márki-Zay körei, aki éppen Péterffy Attilával az oldalán indította országos kampányát Gyurcsány feleségével.