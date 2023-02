A félmilliárdos munkálatok célja, hogy a módszertani programokhoz illeszkedően alakítsák ki a belső tereket, az épületben helyet kapjanak a különböző szakszolgáltatások. A kisbabák foglalkoztató tereit fejlesszék, nem utolsó sorban pedig több gyermeket fogadhassanak a férőhelyek bővítésével. Lényeges szempont az is, hogy a gazdaságos működtetés érdekében az épületben energetikai felújítást is elvégezzék. A munkálatok során a külső és belső korszerűsítésen kívül komplex akadálymentesítés is lesz.