– Elmondaná, hol, merre vannak rajongói?

– Igen, de szeretnék valamit előrebocsátani, hogy félreértés ne essék! Ne úgy értsék ezt a közel húsz területet, hogy adott egy bizonyos vidék, és annak minden lakója ismer. Nem! Hanem azok a pankrációrajongók, akik szeretik a kisebb-nagyobb egyesületeket is. Így jutott el a nevem például Hawaii-ra, az Amerikai Egyesült Államokban hat államba, Brazíliába, Thaiföldre, Dél-Afrikába, Japánba, Új-Zélandra, Ausztráliába, a Fülöp-szigetekre, hogy csak egy párat említsek.

– Mennyire komolyak a mozdulatok?

– A pankrációban, amit elvállalsz, azt a ringben meg fogod kapni, mert ott nincsen mese! Akadnak kevésbé komoly dolgok is, ám a legtöbb igencsak életveszélyes. Ezt nem úgy kell nézni, mint egy Ultimate Fighting Championship (UFC) meccset, hanem leginkább, mint egy élő kaszkadőrös show-t.

– Mikor lépett fel legutóbb, milyen volt az előadás?

– Még 2022. szeptember 24-én voltam kint Németországban Berlinben. Ott, egy No Holds Barred meccsem volt az FWK azaz Freak Wrestling Kamenz egyesület által szervezett pankrációs programon. Hozzá kell tennem, egy ritka jó csapat! A No Holds Barred annyit jelent röviden, hogy nincs akadály. Ez leginkább egy hardcore csata volt, ahol „fegyvereket” is lehetett használni. Ez alatt azt értem, hogy fémkeretes szék, létra, asztal, gitár is előkerült.

– Tervezi már a legközelebbi megjelenését a kötelek között?

– Jelenleg már készülök az MZW azaz Maniac Zone Wrestling egyesület által szervezett pankrációs fellépésre, amelyik Lengyelországban lesz, Wroclaw városában, március 11-én. Szeretném megjegyezni, hogy ott van Európa legkeményebb ringje, ami olyan, mint a beton.

– Miképpen készül fel egy ilyen pankrációs összejövetelre?

– Rendszeresen járok konditerembe, ahol minden testrészemet alaposan megedzem. Már 2016-tól használok egy edzőmaszkot is. A kiskönyve szerint a maximális kapacitása 5486 méter magassági szintkülönbség imitálására képes. Nos, én ebben szoktam tréningezni nehéz súlyzós edzéseken, de 2022 tavasza óta ebben futok is. Megtanultam kevés oxigén mellett hatékonyan dolgozni.

– Akadt már sérülése?

– Konkrét „balesetet” még nem szenvedtem el, de elég csúnya zúzódást már éltem át egy meccs alkalmával. Peter Morgan, aki 118 kilogrammot nyomott akkoriban, rám ugrott, mikor én a padlón feküdtem. Nos azt a mozdulatot majdnem négy bordám bánta. Ennyire „kamu” amit mi csinálunk!

– Hatást gyakorolt a pályafutására a kialakult vírushelyzet?

– Pont annyit, mint a legtöbb emberre. Sajnos ennek a járványnak köszönhetem, hogy nem jött létre négy mérkőzésem. Ebből kettő lett volna Amerikában, kettő pedig Dél-Afrikában. Az afrikaiak már megvették a repülőjegyemet, de rá három héttel bejelentették, hogy nem lehet utazni.

– Mégsem adta fel, nem vonult vissza?

– Nem! Tudja, van egy mottóm, a mindennapjaim vezérelve. „Hiszek az álmomban, egy életen át”. Ennek szellemében, ha értek is váratlan pillanatok, attól még derűlátó maradtam. Nem adtam fel semmi olyat, amelyben biztos jövőt láttam.