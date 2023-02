Céljuk pedig mindig is az volt, hogy minőségi kézműves borokat készítsenek és öregbítsék a szekszárdi borvidék hírnevét. Az ínycsiklandozó nedű mellé illő ételeket is kóstolhatnak majd az érdeklődők, amely Kosztolányi Zoltán világbajnok ezüstérmes séf kezei közül fog kikerülni. A séf 2018-ban a Luxemburgban tartott szakács-világbajnokságon érte el a dobogós eredményt, aki egyébként a Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szakoktatója. Mellette Taha-Dani Renáta püspökségi borszakértő vezeti be a résztvevőket a cserszegi fűszeres rejtelmeibe.

A gasztro-borklubon való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. További információért ajánlott felkeresni a Pécsi Kulturális Központot.