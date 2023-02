A háziorvosok azt is tapasztalják, hogy a megbetegedés ellen az elsődleges megelőzési módot jelentő védőoltást már tavaly is kevesebben kérték, mint korábban, ami vélhetően annak tudható be, hogy a koronavírus elleni vakcina mellé az influenza ellenit többen inkább nem kérték. És a tendencia - legalábbis eddig - úgy látják, idén se sokat változott. Pedig - mint mondták - az oltást még most, egy kibontakozó járvány alatt se késő beadatni, hiszen azzal enyhébb tünetekkel átvészelhető a fertőzés. A védettség kialakulásához két hétre van szükség, az oltóanyag minden évben a szezonban várható vírustörzseket tartalmazza, hatása 6–8 hónapig tart, ezért évente, a szezon elején ismétlésre van szükség.

Az influenza mellett - mint mondták - leginkább a gyerekek körében hányással, hasmenéssel járó megbetegedés is egyre gyakrabban felüti a fejét - ilyen panaszokkal is egyre gyakrabban keresik fel a háziorvosokat Baranyában.

A rendszeres kézmosás nagyon fontos

Az influenza ellen az elsődleges megelőzési mód a védőoltás. A kórokozók a leggyakrabban a kézről jutnak be az emberi szervezetbe - a rendszeres szappanos kézmosás rendkívül fontos ebben az időszakban. A higiéniára is fokozottan kell ügyelni: rendszeresen tisztítsuk a sok ember által használt tárgyakat, megérintett felületeket, mint például a kilincseket. A változatos, vitamindús étkezés, valamint a rendszeres testmozgás az immunrendszer erősítését szolgálja, ami szintén segít a fertőzés elkerülésében. - Ha pedig valaki elkapta az influenzát, és már nem lázas, legalább egy napig még mindenképp maradjon otthon, hogy ne fertőzzön meg másokat - tanácsolják az orvosok.