Az elsősök hagyományos szalagos fánkot sütöttek, a Bükkösdi Kézműves Műhelyben pedig kreatív, az ünnepkörhöz kapcsolódó alkotások születtek – a mohácsi busójárás busóálarcait idéző munkákat készítettek a gyerekek.

Február 10-én az iskolai farsangi mulatságon mutatták be jelmezeiket a helyi diákok, akik közül volt, aki robotnak, más egy pattogatott kukoricás doboznak öltözött, de akadt búvár és Hófehérke is. Az eseményre az intézmény dolgozói is jelmezt húztak. A résztvevők számára a szülők ropogtatnivalóval, illetve változatos finomságokkal készültek, nemcsak különféle fánkokat, hanem házi készítésű szendvicseket, édes és sós süteményeket hoztak az ünneplő fiataloknak.