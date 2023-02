– A hiánycikkekkel való gazdálkodás nagyon nehéz, van, amiből pár darabot kapunk, és az pillanatok alatt elfogy, de kerülhet olyan helyre, ahol egyébként nem annyira keresett az adott készítmény. Előfordulhat az is, hogy valaki végigtelefonálja egész Baranyát az adott gyógyszerért, amit végül egy falusi patikában meg is kap, viszont lehet, hogy pont annak az ott lakó bácsinak a gyógyszerét viszi el, aki mindig azt veszi meg ott helyben

– mondta a vármegyei elnök.

Mindig előfordul bizonyos gyógyszerhiány, ez a mostani rendkívüli, de ennek több oka is van. Egyrészt rengeteg gyógyszert, alapanyagot Angliából szereztek be az Európai Unió országai, a brexit után viszont nagyon nehézkessé vált a beszállítás és az országgal való kereskedelem. Emellett a csomagolóanyagok Ukrajnából érkeztek, így most gyakori, hogy a gyógyszergyárakban ott állnak a különböző legyártott gyógyszerfajták, mivel nem tudják őket csomagolni, nem tudnak forgalomba kerülni. Ha a forgalmazó másba szeretné csomagolni a gyógyszert, akkor azt újra kell törzskönyveztetni, ami egy hosszadalmas és rendkívül költséges procedúra. Az is problémát jelent, hogy a nyugat-európai országok magasabb árat fizetnek a támogatott gyógyszerekért, így első körben azt a piacot szolgálják ki a gyártók és a forgalmazók.