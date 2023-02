Jogász szemmel ez jó válasz, ám az életszerűség nem azt vetíti előre, hogy a kukások minden háznál rendőrre vagy közterület-felügyelőre várnak majd, ahol az autók elállták az utat. Felfestés ide vagy oda, az ugyanis közlekedési „kultúránk” ismeretében nemcsak valószínű, hanem egészen biztos, hogy az autósok simán (szinte) mindenütt eléjük állnak majd. Ha véletlenül mégsem, akkor a kukák kijárata ugyanakkora területet foglal el, mint eddig ugyanott maguk a kukák, tehát helyet sem nyerünk velük.

Marad tehát a kérdés, hogy akkor valójában milyen haszonnal is jár a pénz- és időpocsékolónak tűnő, ha a füvet is nézzük, kicsit még a környezetet is romboló munka.