A vízelvezetőket is rendbe tették

A külső szakvállalkozások bevonásával megvalósuló projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélték ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítették, megerősítették, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe tették, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodtak a szakvállalkozások. Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el a szakemberek.