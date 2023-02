A Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE) idén márciusban is megrendezi a kelet-mecseki erdőtisztogató túráját. Hét éve rendszeresen tartanak hasonló megmozdulásokat a táj turistaútvonalain, ahol a jó hangulatú kirándulás mellett a természetet is megszabadítják az erdőben eldobált hulladékoktól. Bár a legjobb lenne, ha nem is lenne szükség ilyen kezdeményezésre, a programon minden alkalommal nagy létszámban gyűlnek össze a tenni akarók.