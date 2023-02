A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány oldalán megtalálható Edvin édesanyjának levele, amelyben ezt írja:

„Mikor meghallottuk a diagnózist teljesen sokkolt minket. Nem tudtuk se felfogni, se elfogadni, hogy ez velünk történik. Edvin eddig szinte beteg sem volt soha, egy életerős, egészséges kisfiú volt. Dühösek, tehetetlenek voltunk és kerestük a miérteket, hogy miért minket sújtott ezzel az élet. Az egész családunk összetört a hírtől.

Elkezdtük a 6-7 hónapos intenzív kemoterápiás kezelést. Az első hetek nagyon nehezek voltak, se enni se aludni nem tudtam, de mivel Edvin már kapta a kezelést, erősnek kellett maradnom.

Nehéz három hónapon vagyunk túl, mivel otthonunk 250 kilométerre van, ezért Pécsen albérletet bérlünk, mikor nem kell kórházban lenni, taxival ingázunk a kórház és albérlet között, mivel tömegközlekedést nem vehetünk igénybe betegsége miatt. A férjem ritkán tud minket meglátogatni a nagy távolság miatt. Sajnos az autónkat is összetörték.

Pécsett egy albérletet bérlünk és otthon is fizetnünk kell a lakhatásért, így ezek miatt elég nehéz helyzetbe kerültünk. Még a kezelések fele is hátra van, így hosszabb ideig kell még Pécsen lenünk, szeretnénk kérni, támogassák Edvin gyógyulását, bármilyen segítséget előre is köszönünk!”

Kedden Ráskó Eszter humorista Facebook-oldalán osztotta meg, hogy Edvinnek és családjának segítségre van szüksége, és a következőt ajánlotta fel:

„Sziasztok! Az első 100 ember, aki egy utalással segít, és kommentben megírja a nevét, kap tőlem két jegyet a szombati Honeybeast-tel közös fellépésünkre a BKK-ba. Hajrá Edvin!”

Az édesanya bankszámlája:

18203387-01348333-10010012

Lazányi Nóra

Közlemény: Edvin