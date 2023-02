A napokban az alig 400 lelkes községben telep- vagy székhellyel rendelkező nyolcvannál több egyéni vállalkozó és cégvezető találhatott zsebre menő felszólítást a postaládájában, illetve olvashatta ugyanezt akár a település közösségi oldalán is. Az önkormányzati tájékoztató szerint január 1-jétől a Zengővárkonyban is bevezették az idegenforgalmi és a helyi iparűzési adót – most az utóbbi hatálya alá történő 15 napon belüli bejelentkezésre szólítják fel az érintett vállalkozásokat.

Fülöp Csaba polgármester a döntést részben az állam által elvárt egye magasabb önerőkkel magyarázta, például a pályázatok esetén; de nem titkolta, hogy az önkormányzat előtt sorakozó számtalan sürgető feladathoz is nélkülözhetetlenek újabb bevételi források – mint például a rossz állapotú óvoda, a kezelésükben lévő belterületi utak vagy a közösségi ház felújítása, fejlesztése.

Az új adónemekből a település méretéhez, lélekszámához képest jelentős bevételre, akár több millió forintra is számít az elöljáró, mivel a községben a kisvállalkozók mellett megtalálható néhány jelentősebb méretű, köztük milliárdos forgalmú vállalkozás telephelye is.